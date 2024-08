Peste suina: Piemonte, abbattimenti con elettronarcosi

Non è stata ancora stabilita la data di inizio delle operazioni di abbattimento delle migliaia di suini (da 4000 a 7000) che si trovano all'interno dell'allevamento della Cascina Alba a San Martino di Trecate nel novarese, dove è stato riscontrato un nuovo focolaio di peste suina africana, dopo quello scoperto nella vicina cascina Bellaria, di proprietà della stessa azienda agricola. La decisione sui tempi del nuovo intervento "è in fase di definizione" spiega all'Agi Bartolomeo Griglio, dirigente del settore sicurezza alimentare della Regione Piemonte, che sta coordinando gli interventi. Quanto alla modalità utilizzata per l'abbattimento, che, come confermato ieri dall'assessore all'agricoltura Paolo Bongioanni sarà gestito da personale regionale, "tenuto conto del peso degli animali - dice Griglio - sarà quasi sicuramente elettronarcosi seguita da elettrocuzione": saranno quindi utilizzate le scosse elettriche come nel precedente caso.