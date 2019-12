Fca-Psa, firma accordo attesa prossima settimana

È alle ultime battute il confronto fra Fca e Psa per la fusione che porterà alla nascita di un nuovo colosso mondiale dell'auto. È sempre più probabile, ma non c'è ancora una data ufficiale, che la firma del Memorandum of Understanding vincolante, annunciato il 31 ottobre, avvenga verso la fine della prossima settimana. Molti dettagli dell'operazione, che porterà alla nascita del quarto costruttore al mondo con 8,7 milioni di auto vendute, sono noti. La nuova società sarà paritetica (50% Fca e 50% Psa), avrà la sede in Olanda e sarà quotata a Milano, Parigi e Wall Street. Sarà guidata da Carlos Tavares, amministratore delegato e John Elkann, presidente. Le sinergie annuali a breve termine sono stimate intorno ai 3,7 miliardi di euro, ma non chiuderanno stabilimenti.