Banca di Cherasco, chiude in positivo la semestrale 2024

Chiude in positivo il primo semestre del 2024 per Banca di Cherasco, che ha superato quota 17 mila Soci e, dopo l'assemblea del 19 maggio a Bra (Cuneo), ha erogato 187mila euro in beneficenza a 83 enti e associazioni no profit delle province di Cuneo, Torino, Genova. E' quanto si ricava da una nota diffusa dall'istituto di credito cooperativo. Il patrimonio è di oltre 80 milioni di euro (+9,4% in sei mesi: era di 73 milioni alla fine del 2023), l'utile è di 7,5 milioni e il Total capital ratio - rapporto che indica la solidità dell'Istituto - è migliorato ancora, arrivando al 22,2% (era al 20,7% alla fine dello scorso anno). "Anche nei primi sei mesi del 2024 - osserva il presidente, Giovanni Olivero - è continuato il percorso di rafforzamento e crescita: un bilancio solido e un patrimonio in aumento sono le garanzie di poter restituire alle comunità dove operiamo una parte degli utili, come prevedono il nostro Statuto e le norme che regolano le banche di credito cooperativo". "Insieme ai 173 dipendenti - aggiunge il direttore generale, Marco Carelli - stiamo lavorando per unire solidità finanziaria e attenzione gestionale in modo da continuare ad accompagnare al meglio imprese e famiglie e dare concretezza alla nostra missione di sostenere attività sociali, assistenziali e culturali. Il numero dei Soci continua a crescere e ha superato quota 17 mila. Registriamo l'ingresso nella compagine sociale di tanti giovani: è la conferma della fiducia nel modello di credito cooperativo interpretato da questo Istituto. Teniamo salde le radici nel territorio, per farlo crescere in modo equilibrato".