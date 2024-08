Covid, calano i contagi: 13.690 casi nell'ultima settimana

Sono 13.690 i contagi da Covid-19 registrati in Italia nella settimana dal 15 al 21 agosto. Il dato è riferito nel report del ministero della salute. Nella scorsa rilevazione erano state 16.299 le positività a Sars-CoV-2. Il numero dei decessi è pressoché stabile, visto il numero di 99 rispetto ai 100 registrati nel periodo precedente. Risultano in calo anche i tamponi eseguiti a livello nazionale - 72.266, rispetto agli 85.069 della scorsa settimana - e scende pure il tasso di positività, attestandosi negli ultimi 7 giorni al 18,9 per cento, rispetto al 19,2 per cento della settimana prima.