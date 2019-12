Il volo di Falco

Dicono che… dopo aver visto sfumare la direzione generale della Sanità piemontese, Silvio Falco potrebbe pure perdere la guida della Città della Salute di Torino. Nella prossima girandola di nomine per i vertici delle aziende potrebbe pagare lo scarso feeling con l’assessore Luigi Icardi e, a quanto si raccontava ieri alla buvette di Palazzo Lascaris, soprattutto col neo direttore, Fabio Aimar: entrambi avrebbero messo gli occhi su Giovanni La Valle, attuale direttore sanitario delle Molinette. Chissà quanti tra gli estimatori di Falco, in primis il governatore Alberto Cirio, muoveranno un dito per salvargli la poltrona?