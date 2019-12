Piemonte: Fava (Lega), grazie a Gabusi per decreto ponti

"Un lavoro fatto bene porta dei risultati e per cui devo ringraziare l'assessore Marco Gabusi che ha dimostrato grande attenzione verso le criticità del nostro territorio". E' il commento di Mauro Fava, consigliere regionale della Lega, all'assegnazione al Piemonte di 135 milioni per la messa in sicurezza dei ponti. "Con forza e determinazione - aggiunge - facciamo sinergia per migliorare il nostro territorio, assicurando quegli interventi che sono attesi da troppo tempo. Lascio volentieri le belle chiacchiere o i flash mob ai bravi oratori, io preferisco pensare ai fatti". Il gruppo consiliare della Lega osserva che "66 milioni di euro saranno destinati dalla giunta Cirio alla Città Metropolitana per finanziare una serie di infrastrutture, tra cui 19,5 milioni per il nuovo Ponte Preti, visto che la struttura esistente è considerata troppo stretta ed insicura per il transito dei mezzi pesanti".