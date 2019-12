Borla cambia

Dicono che… mentre a livelli più alti, dal parlamento al consiglio regionale, pare incontri qualche difficoltà nell’opera di proselitismo, “Cambiamo!”, il partito fondato dal governatore ligure Giovanni Toti, continua a riscuotere simpatia e apprezzamento nelle amministrazioni locali. Come nel caso di Ivrea, dove l’attuale presidente del Consiglio comunale Diego Borla ha dato vita al primo circolo del Canavese e primo nella provincia di Torino. Storico esponente del centrodestra locale, Borla qualche mese fa ha lasciato Forza Italia, partito nel quale aveva militato fin dal 1994, per seguire il capo piemontese della neonata formazione, il senatore Massimo Berutti, nella nuova avventura. Con lui un manipolo di attivisti, “persone che hanno deciso di raccogliere il guanto della sfida e provare a riportare in politica, sia sul nostro territorio che oltre, uno spirito liberale e moderato”.