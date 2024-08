Abusivi nelle case Atc, 4 alloggi sgomberati a Torino

Altri 4 alloggi occupati abusivamente sono stati sgomberati, questa mattina, a Torino, in via Montevideo e in corso Grosseto. Gli interventi sono stati condotti dal Corpo di Polizia Municipale con la collaborazione dell'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale. Tre appartamenti sono stati liberati nel Borgo Filadelfia, in via Montevideo 21, il quarto in corso Grosseto 119, nel quartiere di Borgo Vittoria. Gli appartamenti sgomberati - spiega l'Atc - "verranno messi in sicurezza e presto saranno disponibili per la Città di Torino che potrà assegnarli alle famiglie regolarmente in attesa di una casa popolare". Dall'inizio del mese di luglio a oggi - chiarisce Emilio Bolla, presidente dell'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale - "a Torino abbiamo recuperato complessivamente 18 alloggi occupati abusivamente. Ringrazio per il loro impegno il prefetto di Torino, che ha fornito un impulso decisivo al ripristino della legalità, e tutte le forze dell'ordine che hanno operato in collaborazione con la nostra Agenzia. Il recupero di questi alloggi rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro impegno per ristabilire le condizioni di convivenza civile nelle nostre comunità. Mantenere l'ordine e la sicurezza - conclude Bolla - è fondamentale per proteggere i diritti dei nostri cittadini, in particolare di quelli che vivono nelle case popolari e che spesso si trovano in situazioni di fragilità".