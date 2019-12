Il fioretto di Tiramani

Dicono che… per scongiurare la retrocessione della Gessi Basket, formazione che milita nel campionato nazionale di serie B e di cui è primo tifoso, Paolo Tiramani abbia deciso di invocare un intervento dall’Alto. Lunedì prossimo, infatti, il pirotecnico sindaco di Borgosesia e parlamentare leghista, guiderà un pellegrinaggio dei supporter della squadra valsesiana al Santuario di Boca: “Facciamo un fioretto e andiamo a salvarci!” è l’invito lanciato sui social. Un percorso da fare a piedi, ovviamente nella speranza di avere un aiuto in più per conquistare l’agognata salvezza.