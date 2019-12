Meteo: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi

A Torino oggi, martedì 24 dicembre, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: vigilia di Natale con tempo ampiamente soleggiato sul Nordovest, complici correnti stabili e asciutte occidentali. Cieli sereni o poco nuvolosi su Valpadana e Liguria, mentre insisteranno addensamenti solo sulle zone alpine di confine sulle quali avremo anche del nevischio o neve debole, in particolare sulla Valle d'Aosta. Clima mite per il periodo, con massime diurne superiori ai 10°C, fino a 14-15°C sulla Liguria. Ventoso in quota, da nordovest. Mar ligure poco mosso.