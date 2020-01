Ministro in incognito

Dicono che… il ministro Peppe Provenzano, ieri in visita privata a Torino, abbia stravolto i suoi programmi pur di incontrare Paolo Verri. Al tavolino di uno storico caffè di piazza Castello l’esponente del governo Conte, a capo del dicastero per il Sud, e il manager culturale, reduce dall’avventura di Matera capitale europea della cultura, hanno parlato fittamente. Che sia già pronto un nuovo incarico per il torinese Verri, sempre più a suo agio nei panni del nemo propheta in patria? Ah saperlo…