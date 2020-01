Grillina renziana

Dicono che… nel Movimento 5 stelle di Grugliasco non riescano a farsene una ragione. Dopo aver lasciato il gruppo pentastellato in Consiglio comunale, una delle loro elette, Rossana Tarsia prima è passata in maggioranza, con il centrosinistra, aderendo alla lista civica Progetto Grugliasco, poi ha seguito i suoi nuovi compagni d’avventura, confluiti in Italia Viva. Così una delle più accese grilline della cintura rossa torinese è diventata renziana, con gran soddisfazione del regista di questa operazione, il presidente dell’assemblea cittadina Salvatore Fiandaca, e scorno di chi contava su di lei per un'agguerrita opposizione al Pd.

Nella foto, al centro, Rossana Tarsia con i suoi due ex colleghi consiglieri M5s, Fabio Matrella e Lella Bottazzi