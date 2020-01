La Rotella del Poli

Doveva finire in un cantuccio, lontana dagli ingranaggi del potere culturale cittadino, lei che per anni è stata icona del vituperato Sistema Torino, contro cui l’allora consigliera d’opposizione Chiara Appendino, in versione Giovanna d’Arco, si scagliava un giorno sì e l’altro pure. E invece Angela La Rotella non solo ha mantenuto la tolda di comando alla Fondazione per la Cultura del Comune, dopo essere stata messa lì da Piero Fassino, ma nei giorni scorsi ha anche vinto il concorso per un incarico dirigenziale a tempo determinato dal Politecnico dove si occuperà di promozione, eventi, cerimonie, iniziative culturali e fundraising, proprio quello che ha sempre fatto per il Sistema (culturale) Torino.