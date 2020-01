Le Brignone

Dicono che… tra una discesa e l’altra, Claudia Porchietto e Silvia Fregolent abbiano trovato il tempo per scambiarsi opinioni sulla situazione politica, a partire dalle elezioni comunali di Torino. Salite al Sestriere per assistere alle gare della Coppa del mondo femminile e, ovviamente, a tifare per Federica Brignone e le altre atlete della valanga rosa italiana, le due deputate hanno voluto immortalare con un selfie il loro rendez-vous sulla neve. Entrambe sperando di essere in pista il prossimo anno quando i torinesi saranno chiamati a decidere sulla successione di Chiara Appendino. In quale squadra? Ah saperlo…