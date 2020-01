POLVERE DI (5) STELLE

Facilitatori M5s, il ritorno di Bono

L'ex leader piemontese, per due legislature consigliere regionale e candidato governatore, è uno dei sei eletti nel nuovo organismo grillino. Dopo il voto sulla piattaforma Rousseau la nomina ufficiale da parte di Di Maio. Ecco tutti i nomi

Ecco i facilitatori piemontesi del Movimento 5 stelle. Dopo le votazioni sulla piattaforma Rousseau ecco la composizione di questa sorta di segreteria che affiancherà il lavoro dei cinque consiglieri regionali ma soprattutto degli amministratori locali grillini presenti nei vari Comuni. Per il settore “formazione e coinvolgimento” eletti Elisa Pirro, ex consigliera della Città Metropolitana ora senatrice, e il novarese Luca Zacchero, già sfidante di Giorgio Bertola nel 2019. Le “relazioni interne” vengono assegnate allo storico leader piemontese Davide Bono e al giovane consigliere regionale Sean Sacco di Novi Ligure, mentre altri due esponenti di Palazzo Lascaris si occuperanno di “relazioni esterne: la collegnese Sarah Disabato, antagonista della concittadina Laura Castelli, e il cuneese Ivano Martinetti, in passato consigliere comunale di Alba. Non si erano candidati né l’attuale capogruppo in Via Alfieri, la valsusina No Tav Francesca Frediani, né l’aspirante governatore Bertola: entrambi collocati su posizioni piuttosto critiche verso la piega assunta ultimamente dal movimento. I numeri dell’affluenza in Piemonte verranno resi noti giovedì prossimo, anche se una stima raffrontata al dato nazionale (53.846) fisserebbe tra i 4 e 5mila i votanti piemontesi.