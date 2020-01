Meteo: cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi

A Torino oggi, mercoledì 22 gennaio, cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 2083m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: giornata anticiclonica sul Nordovest italiano, caratterizzata da cieli poco o parzialmente nuvolosi, più che altro tra Liguria e Piemonte occidentale dove potrà risalire ancora della nuvolosità irregolare seppur non associata a precipitazioni. Gelate mattutine diffuse in Valpadana, prosegue la Tramontana sulla Liguria con mare mosso ma solo al largo.