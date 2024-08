Agente ferita in carcere a Torino mentre tenta di sedare zuffa

Una sovrintendente di polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Torino è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale Maria Vittoria dopo essere rimasta ferita mentre cercava di sedare una zuffa fra detenuti. E' accaduto nel padiglione A. L'agente, spintonata, è caduta battendo la testa; la prognosi è stata di sette giorni. Il sindacato autonomo di polizia penitenziaria Osapp sottolinea che "si tratta della 39/a aggressione a Torino dall'inizio dell'anno" e che "il totale degli agenti feriti sale a 44". "Torino è una polveriera completamente alla deriva", commenta il segretario generale, Leo Beneduci, ricordando che manca un comandante di reparto titolare. Secondo il sindacato il Piemonte è il distretto carcerario in condizioni più critiche in Italia; la richiesta al ministro Nordio è di mandare gli ispettori.