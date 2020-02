Alessandria: sindaco in ospedale, operato di calcoli biliari

È in ospedale da venerdì il sindaco di Alessandria, Gianfranco Cuttica di Revigliasco. Ricoverato al Santi Antonio e Biagio per accertamenti clinici, le risultanze delle analisi - si legge in una nota ufficiale del Comune - hanno determinato la necessità di effettuare un intervento non invasivo per la rimozione di calcoli biliari. Il decorso post-operatorio è regolare e il primo cittadino tornerà al lavoro dopo un periodo di convalescenza.