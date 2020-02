Juan Carlos de la Pisano

Dicono che… sia stato il professor Juan Carlos De Martin, esperto di nuove tecnologie e ordinario al Politecnico di Torino, a ispirare buona parte dell’intervento pronunciato dal rettore Guido Saracco nel giorno dell’inaugurazione dell’anno accademico. Così dopo essere stato vicino al centrosinistra, ora il prof di origini argentine si starebbe ritagliando uno spazio come trait d’union tra Pd e Movimento 5 stelle nell’ottica di una prossima, eventuale convergenza. Se son rose fioriranno, per carità, intanto De Martin ha ottenuto un importante incarico dal ministro grillino dell’Innovazione Paola Pisano: compare infatti tra i 17 (diciassette!) nomi del superpool che (a titolo gratuito) lavorerà per contrastare l’odio on line.