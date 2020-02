Meteo: giornata con tempo variabile, schiarite al pomeriggio

A Torino oggi, domenica 9 febbraio, giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 1143m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: giornata in prevalenza molto nuvolosa sulla Liguria e sulle pianure piemontesi, con tendenza a ulteriore aumento delle nubi verso sera, quando non si esclude qualche locale pioviggine su Est Piemonte e Liguria centro-orientale. Maggior soleggiamento lungo le Alpi. Temperature in lieve aumento le minime, in calo le massime in pianure. Venti in graduale rinforzo tra SE e SO sul Ligure, mare mosso.