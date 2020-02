Nemo propheta

Dicono che… per alcuni sia l’ennesimo regalo a Milano. Fatto sta che il torinesissimo Alessandro Bianchi sarà il nuovo general manager di Pirelli HangarBicocca, prestigioso spazio espositivo, dedicato all’arte contemporanea nella capitale meneghina. E dire che Bianchi, classe 1976, con un passato di segretario generale della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e nella Fondazione Maxxi del ministero della Cultura ci aveva provato a restare a Torino e per farlo aveva vinto il bando per la direzione del Museo del Cinema. Poi, però, la sindaca appena eletta Chiara Appendino (e il suo entourage) gli negarono la nomina, perché considerato “troppo vicino al Pd”.