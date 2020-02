Marino bogianen

Dicono che… Mauro Maria Marino sarebbe sul punto di mollare Italia Viva e rientrare nel Pd. Voci forse messe in circolazione ad arte da certi ambienti dem intenzionati a snervare la pattuglia parlamentare di Matteo Renzi. Secondo tali indiscrezioni l’operazione per far tornare il figliol prodigo boschiano avrebbe come regista Anna Ascani, giovane deputata e attuale viceministro all’Istruzione, che da ex renziana presidia la zona di frontiera e vedrebbe come braccio operativo Michele Paolino, referente in Piemonte della sua corrente “Energia democratica”, ma soprattutto legato al senatore torinese da antichi rapporti di amicizia e da un lungo sodalizio politico. “illazioni prive di fondamento”, liquida la questione Paolino. Chissà.