Me Preioni!

Dicono che… nonostante le buone intenzioni, non sembrava esattamente Al Pacino in “Ogni maledetta domenica”. Quando ieri il capogruppo regionale della Lega Alberto Preioni ha riunito gli staff per una sorta di seduta motivazionale, infatti, non sono stati i soliti strafalcioni o l’incedere claudicante dell’eloquio a sorprendere i presenti, quanto piuttosto una frase pronunciata en passant, ma che non è sfuggita a nessuno: “Qui tutti ci giochiamo la faccia, io, per esempio, mi gioco la Severino” ha detto, alludendo evidentemente alla legge che impone la decadenza a quei politici che vengono condannati. Questo vuol forse dire che il numero uno leghista ha dei processi in corso che potrebbero pregiudicarne la sin qui brillante (!) carriera politica? Chissà. Per alleggerire il momento si è poi dedicato ai rapporti con l’informazione, una in particolare: “Io lo so che quando finisco qui mi ritrovo sullo Spiffero, ma voi dovete capire che lo Spiffero non ci vuole bene, è un nostro nemico”. Figuriamoci, noi lo adoriamo, come potremmo fare senza?