SPORT & GIUSTIZIA

Crac Auxilium, scattano le manette

In quattro finiscono in carcere tra cui l'ex sponsor della società Burlò. Raffica di avvisi di garanzia: tra gli indagati anche Forni e Feira, rispettivamente presidente e ad all’epoca dei fatti. Coinvolto anche l’ex numero uno del Toro Goveani

Quattro ordinanze di custodia sono state eseguite nell’ambito dell’inchiesta sul crac della squadra di basket Auxilium Torino, assieme a una raffica di avvisi di garanzia. Uno dei provvedimenti riguarda l’imprenditore Mario Burlò, per un periodo sponsor con la sua Oj solution della società gialloblu e già in carcere nell’ambito del processo sui rapporti tra ‘ndrangheta e politica che ha coinvolto l’ex assessore regionale Roberto Rosso. In manette anche il notaio Roberto Goveani, conosciuto per essere stato nel 1993 presidente del Torino calcio, mentre il figlio Umberto risulta indagato a piede libero. L’inchiesta è coordinata dal pm Ciro Santoriello, della procura di Torino.

Oltre a Burlò e Goveani sono finiti agli arresti anche il commercialista Maurizio Actis, componente del consiglio di amministrazione dell’Auxilium ed Enrico Zumbo, considerato il factotum di Burlò, mentre risultano indagati ma non sono scttate misure cautelative l’ex presidente del club Antonio Forni, l’allora amministratore delegato Massimo Feira e altri collaboratori come Gaetano Fava, Guido Russo, Alessio Cherubini, Silvana Salvi e Simona Virdò.

L’Auxilium è stata dichiarata fallita dal Tribunale il 17 giugno 2019. Forni, Feira e Burlò sono accusati di aver dissipato 537mila euro sottratti al patrimonio della società sportiva e consegnati a persone terze. In più “hanno omesso in maniera continuativa e intenzionale – a partire dal 2016 e fino alla data del fallimento – il pagamento dei tributi erariali” scrive il gip Alessandra Pfiffner. “Utilizzando crediti inesistenti in compensazione accumulando un debito verso l’erario di 1,451 milioni di euro”.I reati contestati sono, a vario titolo, bancarotta fraudolenta, distrazioni e indebite compensazioni.