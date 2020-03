Dies Ires

Dicono che… con ogni probabilità avrà conseguenze giudiziarie la decisione assunta dal cda “scaduto” dell’Ires di affidare al direttore uscente Marco Sisti (anch’egli a fine contratto) la guida dell’istituto fino alla nomina del successore. La giunta Cirio, irritata da quello che viene giudicato uno “sgarbo istituzionale”, ha chiesto copia del verbale dell’ultima seduta del consiglio di amministrazione proprio per valutare le iniziative da intraprendere. Non escluso, e non solo da parte del governo regionale, il ricorso alla magistratura, a partire da quella contabile che verrà chiamata a esprimersi sull’eventuale danno erariale causato dalla deliberazione adottata.