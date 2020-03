Coronavirus: salgono a 12 le vittime in Piemonte

Salgono a dodici le vittime in Piemonte positive al coronavirus. Lo si apprende da fonti sanitarie regionali. Nella notte sono deceduti due pazienti ricoverati presso l'ospedale di Vercelli. Si tratta di un uomo di 81 anni di Cavallirio (No) e di un altro di 50 anni di Vercelli. Entrambi erano pluripatologici ed erano in trattamento con casco "cpap". Un terzo decesso, di una donna di 72 anni, di Settimo Torinese, sempre positiva al virus, si è registrato all'ospedale di Chivasso (Torino).