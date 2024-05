Merlo, "sì al metodo Cirio in Piemonte contro l'estremismo"

"Anche in Piemonte, anzi soprattutto in Piemonte, si governa 'dal centro' e 'al centro'. Come, del resto, hanno fatto i migliori presidenti della Regione Piemonte che si sono succeduti nel tempo. Contro l'avventurismo politico da un lato e l'estremismo ideologico dall'altro, il metodo che maggiormente risponde a una corretta e credibile cultura di governo resta quello di amministrare lo sviluppo di un territorio come quello piemontese attraverso lo strumento della ricerca della convergenza programmatica. Una convergenza finalizzata a rispondere alle domande impellenti dei cittadini senza scivolare nel massimalismo ideologico e nel populismo qualunquista e demagogico. Sotto questo versante, il metodo inaugurato dal presidente Cirio in questi cinque anni è stato una garanzia di buon governo politico e di trasparenza e correttezza istituzionale". Ad affermarlo, in una nota, è Giorgio Merlo, dirigente nazionale Tempi Nuovi-Popolari Uniti. "Se si vuole contribuire a una maggiore qualità della nostra democrazia e allo stesso rinnovamento della politica - aggiunge - non si può che ripartire da queste fondamenta. Il populismo dei 5 Stelle e l'attuale massimalismo radicale della sinistra della Schlein non rispondono all'obiettivo di una efficace e credibile cultura di governo".