EMERGENZA SANITARIA

"Richiamate in servizio Bertolaso"

A fine febbraio il parlamentare piemontese della Lega Tiramani aveva chiesto al governo di affidare all'ex capo della Protezione civile la gestione dell'emergenza Coronavirus. E oggi che sembra farsi concreta l'ipotesi ne rivendica la primazia

Richiamate il soldato Guido. Da Silvio Berlusconi a Matteo Renzi, in un coro che s’ingrossa con il peggiorare della situazione, è un invocare il ritorno di Bertolaso affidando all’ex capo della Protezione Civile il comando dell’emergenza coronavirus con il ruolo di commissario straordinario. L’ipotesi, pur osteggiata da alcune forze politiche, potrebbe farsi concreta. E se non è certo né il momento, né la circostanza per rivendicare primazie, resta agli atti l’intemerata a Montecitorio del parlamentare leghista piemontese Paolo Tiramani.

“Se oggi a fronteggiare questa situazione ci fosse stato Bertolaso, tutti questi problemi non li avremmo avuti”, aveva detto concludendo il suo intervento il deputato. Era il 26 febbraio e la situazione pur grave non era ancora quella che, purtroppo si sta vivendo adesso e quella che si profila. Forse Tiramani ha ecceduto nell’attribuire "poteri" al medico per anni a capo della Protezione Civile e poi messo all’angolo da inchieste rivelatesi infondate. Certo è che adesso sono sempre di più a pensarla come la cassandra piemontese. Cassandra Crossing.