Coronavirus: Compagnia San Paolo, 6 mln per l'emergenza

La Compagnia di San Paolo stanzia 6 milioni di euro per interventi immediati di carattere emergenziale per contrastare gli effetti del Coronavirus e anticipa 10,5 milioni di liquidità a disposizione subito del sistema sociale e culturale del territorio. Lo ha reso noto il presidente Francesco Profumo. "In particolare 5 milioni andranno a sostegno della sanità piemontese, soprattutto per l'attivazione di posti letto di terapia intensiva e semi intensiva aggiuntivi, 400.000 euro per interventi a favore dei servizi educativi e 600.000 euro per interventi di carattere sociale", ha spiegato Profumo che ha ricordato tra le risorse a disposizione nel medio periodo i 180 milioni previsti per attività filantropiche nel 2020. "La Fondazione è pronta a fare la sua parte", ha affermato il segretario generale Anfossi.