Meteo: nubi sparse alternate a schiarite

A Torino oggi, venerdì 13 marzo, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2778m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: una debole perturbazione scivola a nord delle Alpi, richiamando comunque aria umida in Valpadana che si tradurrà in cieli inizialmente nuvolosi o molto nuvolosi, così come in Liguria. Scarsa probabilità di precipitazioni, al più sporadiche e limitate alle zone alpine di confine tra VDA e Ossola e localmente sulla riviera ligure. Ampie schiarite nel corso del giorno, salvo nuvolosità più persistente in Liguria. Clima gradevole, non freddo di notte. Ventilazione moderata in Liguria, tra SE e NE.