Meteo: aria pungente, gelate in Valpadana

A Torino oggi, mercoledì 25 marzo, cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 922m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: giornata variabile tra Piemonte e VDA, dove il vortice freddo potrebbe portare qualche debole precipitazione a carattere sparso, specie in serata, in un contesto di nubi irregolari. Fiocchi di neve fino a bassa quota. Maggiori occhiate di Sole in Liguria. Aria pungente, gelate in Valpadana. Di giorno valori termici bassi per il periodo. Ventoso in Liguria per tramontana.