Ires ricerca... il direttore

Dicono che… la direzione dell’Ires Piemonte faccia parecchio gola. Il bando per la ricerca del successore di Marco Sisti, il manager che ha guidato l’istituto nei quattro anni dell’era Chiamparino, è uscito ieri e pare stia suscitando notevole interesse. L’emolumento è buono, 120mila euro l’anno, l’incarico è prestigioso, ampio il raggio d’azione. Inoltre, l’Ires di questi tempi è destinato ad assumere un ruolo sempre più centrale nel concorrere a determinare l’azione della Regione. Ecco perché, riferiscono fonti di via Nizza, sono già in molti ad aver chiesto informazioni sulla procedura che scade tra 45 giorni. E iniziano a circolare i primi nomi, tra i quali quelli di alcuni dirigenti regionali. Qui il bando