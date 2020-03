Meteo: cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge

A Torino oggi, martedì 31 marzo, cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera, sono previsti 2.5mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 897m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: aria molto fredda fa il suo ingresso in Valpadana dalla porta della bora. Tra notte e mattina residui fenomeni sulle zone pedemontane piemontesi, nevosi fino a quote collinari. In seguito tendenza a tempo asciutto e con schiarite su pianure orientali del Piemonte e Liguria. Clima freddo a tutte le quote con massime non superiori ai 10-11 gradi in pianura. Forte tramontana in Liguria.