Meteo: nubi sparse alternate a schiarite

A Torino oggi, mercoledì 1° aprile, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1011m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: l'aria molto fredda affluita in precedenza determina una giornata dal clima ancora invernale. Su Valle d'Aosta e Piemonte nuvolosità diffusa il mattino, anche compatta a ridosso delle Alpi. Nel pomeriggio tendenza a schiarite sulle pianure, annuvolamenti ancora consistenti a ridosso e sulle Alpi occidentali. Tempo soleggiato per tutto l'arco della giornata sulla Liguria. Temperature ben al di sotto delle medie stagionali con massime non oltre 8-10 gradi. Venti in prevalenza deboli con residui rinforzi di tramontana sulla Liguria. Mare da mosso a poco mosso.