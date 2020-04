EMERGENZA SANITARIA

Niente passeggiate con i bambini

Il Governo le consente ma Cirio prosegue con la linea dura: "Nessun allentamento delle misure di contenimento in Piemonte". E anche per lo jogging restano i limiti precedenti

In Piemonte non si possono fare passeggiate con i figli, se non per uscite di stretta necessità, né praticare l’attività sportiva all’aperto. Il Piemonte non adotta la linea del Governo che ha allentato la stretta delle misure di contenimento anti coronavirus. Lo ribadisce in una nota il governatore Alberto Cirio. “Continuiamo con la linea del rigore e continuiamo a restare a casa. Nessun allentamento delle misure di contenimento in Piemonte”, precisa. Si tratta di una puntualizzazione rispetto alla circolare del Viminale del 31 marzo che ha dato un’interpretazione “estensiva” al decreto, consentendo ai bambini di passeggiare con uno dei due genitori, seppure in prossimità della propria abitazione. “Nella nostra regione continuano a valere le regole più restrittive. Bisogna continuare a stare a casa. Solo così vinceremo la battaglia”, conclude Cirio.