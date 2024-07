Consob: abusivismo finanziario, oscurati 5 siti

Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari. Lo riporta una nota precisando che l'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal decreto crescita (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione. Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento: Krakcoin Trading (sito internet www.krakcoin.co); Europe Investment Group Ltd (siti internet https://euroinvestgroup.co ed https://euroinvestgroup.limited e le relative pagine https://cfd.euroinvestgroup.co e https://cfd.euroinvestgroup.limited); FX-Rocket Ltd e FX-Rocket Private Bank (sito internet https://fx-rocket.com e relative pagine https://panel.fx-rocket.com e https://trading.fx-rocket.com); IBSasset (sito internet https://ibsasset.co). Sale, così, a 1130 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi. I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.