Alessandria, a Mauceri anche master plan scalo merci

Calogero Mauceri, già commissario straordinario per la progettazione dello scalo merci di Alessandria, si occuperà non solo della fase di realizzazione del retroporto (come già definito nei mesi scorsi), ma anche della messa a punto del master plan. E' stato infatti approvato un emendamento al decreto legge Infrastrutture, a prima firma del parlamentare alessandrino Riccardo Molinari, capogruppo Lega alla Camera. "Questo significa - sottolinea Molinari in una nota - che anche gli aspetti urbanistici dell'opera avranno un iter più rapido, a dimostrazione di quanto questa specifica infrastruttura sia ritenuta strategica non solo per lo sviluppo del nostro territorio, ma dell'intero sistema logistico del Basso Piemonte e del Nord Ovest".