Regione Piemonte, 5 milioni per l'innevamento artificiale

Quasi cinque milioni di euro sono stati versati dalla Regione alle stazioni sciistiche piemontesi per sostenere l'innevamento artificiale: le somme si riferiscono ai contributi per la stagione invernale 2021-22. L'annuncio è stato dato oggi dall'assessore regionale alla montagna, Marco Gallo, nel corso di un incontro con i vertici di Arpiet, la società che riunisce i gestori degli impianti di risalita. "Dietro questo fondamentale investimento, che continuerà anche per le stagioni successive - spiega Gallo - c'è una precisa scelta della Giunta Cirio rispetto all'industria dello sci: garantire un futuro e un sostegno certo all'industria invernale. Una mossa più che mai necessaria perché sotto l'effetto dei cambiamenti climatici le nevicate si stanno riducendo, gli inverni senza neve non sono più un'anomalia, con ripercussioni importanti per chi sullo sci ha investito e ci vive". L'assessore ha poi annunciato che intende approfondire la questione, in una serie di incontri con tutti gli operatori del turismo montano, anche alla luce degli ultimi studi sul clima, analizzando potenziali soluzioni che consentano di ampliare l'offerta turistica puntando a una destagionalizzazione, ma senza mai dimenticare l'importanza che la neve riveste da sempre nell'economia della montagna piemontese.