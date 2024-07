Confartigianato, "Decreto Salva Casa passo in avanti"

Confartigianato Imprese Torino accoglie con favore la conversione del Decreto Salva Casa, che introduce significative semplificazioni nel settore edilizio. Il presidente Dino De Santis esprime parere positivo sulle nuove disposizioni che, "eliminando la doppia conformità per i casi meno gravi, consentono un controllo più snello da parte della Pubblica Amministrazione, prevedendo il pagamento di una sanzione ridotta a un terzo rispetto a quella attuale". "Il decreto rappresenta un passo avanti importante nella sanatoria delle piccole difformità edilizie, come tramezzi, soppalchi interni, finestre, e altre piccole irregolarità. Superando il concetto della doppia conformità ex articolo36 del Testo Unico Edilizia per gli abusi minori, la nuova legge semplifica notevolmente i cambi di destinazione d'uso e la dimostrazione dello stato legittimo dell'immobile, rendendo il processo più agevole per i proprietari".