Compagnia San Paolo: Fregolent (Iv), giravolta Appendino

"La giravolta di Appendino sulla nomina di Profumo a Presidente della Compagnia di San Paolo non è realpolitik ma la conferma che la sindaca sia completamente sprovvista di una visione politica e di governo della città". Lo afferma Silvia Fregolent, deputata di Italia Viva. "Chi aveva sostenuto la bontà della nomina di Profumo alla Compagnia di San Paolo - osserva - sì è sentito dire di tutto in questi anni e soprattutto quello di essere 'amici dei banchieri'. La Compagnia ha salvato più volte la città di Torino da dolorosi fallimenti dovuti alla incapacità politica ed amministrativa della giunta del M5S. Oggi la riconferma di Profumo eèuna cosa saggia ma la sindaca chieda almeno scusa per l'ignobile campagna diffamatoria che nel 2016 condusse in campagna elettorale: molti oggi tra i grillini della prima ora fanno finta di non ricordare che Appendino appena eletta chiese le dimissioni dell'allora neopresidente della Compagnia. E oggi ne chiede la conferma mentre la citta' e' scossa dalle vittime del contagio": conclude Silvia Fregolent.