Partito in cassa

E dire che un tempo era il partito dei lavoratori. Oggi li mette in cassa integrazione. Dopo la Federazione di Torino anche il Pd regionale ha deciso di lasciare a casa i suoi dipendenti, sfruttando la finestra concessa dal governo per l’emergenza sanitaria. Che poi in che modo l’attività di un partito possa essere stata colpita dalla crisi economica non è chiaro: han mica mai venduto scarpe. Di certo è una nemesi mica da poco che conferma le accuse di chi dipinge la formazione di Zingaretti sempre più in sintonia con i padroni, dai quali evidentemente ha imparato anche qualche escamotage per risparmiare sul personale in tempi bui. E così ricadrà sui quattro impiegati di via Masserano l’idea del segretario Paolo Furia di devolvere parte dei propri fondi per l’emergenza.