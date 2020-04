Sir Winston Preioni

Dicono che… se non per il putiferio scatenato dalle sue improvvide sortite sulla sanità, Alberto Preioni dovrebbe rassegnare le dimissioni per il solo fatto di aver citato Churchill e di essersi definito un “politico”. Insomma, come scrivono in chat tanti esponenti della Lega, messaggi che copiosi arrivano alla nostra redazione, “un misto di incompetenza e tracotanza”. Qualcuno gli tolga almeno l’accesso a social e posta elettronica visti i danni, mentre i suoi compagni di partito corrono a prendere le distanze e mettere “tacconi” a suon di comunicati stampa quando sarebbe più opportuno destituirlo... “Di folklore in questo momento non ne abbiamo bisogno chieda scusa e se ne torni in montagna”, sentenzia un anonimo padano.