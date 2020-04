Meteo: cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi

A Torino oggi, sabato 18 aprile, cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3216m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: un lieve inebolimento della pressione favorisce il transito di maggior nuvolosità sulle regioni di Nord Ovest seppur in un contesto sempre generalmente asciutto e soleggiato. Eccezione in Liguria, dove avremo nubi marittime più compatte in riviera, specie tra savonese e genovese. Temperature sui 24-25 in Valpadana, ben più fresche in Liguria dove l'umidità sarà elevata. Mare poco mosso.