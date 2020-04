Gaffeur

Dicono che… con l’inciampo sulle mascherine “targate” Lega ma in realtà acquistate grazie alle donazioni di tutti i piemontesi, Matteo Gagliasso si sia giocato le residue chance di succedere ad Alberto Preioni alla guida del gruppo in Consiglio regionale. Se ormai tutti danno per scontato, appena si attenuerà l’emergenza Coronavirus, il siluramento del Sir Winston ossolano, non sarà però il giovane saviglianese a prenderne il posto. “Per sostituire un gaffeur con un altro della stessa risma tanto vale tenersi l’originale”, commentava ieri su una chat “riservata” un eletto a Palazzo Lascaris molto vicino al segretario regionale Riccardo Molinari che pure aveva pensato a Gagliasso in chiave di ricambio generazionale.