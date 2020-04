Meteo: giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi

A Torino oggi, lunedì 20 aprile, giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, sono previsti 50.7mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2709m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: pioggia. Piemonte: l'approfondimento di una circolazione depressionaria tra Sardegna e Tunisia richiama umide correnti sudorientali sulle regioni di Nordovest. Molte nubi in risalita dal Mediterraneo con piogge diffuse per gran parte del giorno, anche di moderata intensità sulle Alpi occidentali. Temperature in generale flessione, clima più fresco e umido con massime non oltre i 13-14°C in pianura. Venti orientali sulle pianure piemontesi, da Nord sulla Liguria con mare fino a mosso specie al largo.