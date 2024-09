Da Intesa Sanpaolo 10 miliardi per le imprese del Piemonte

Da Intesa Sanpaolo 10 miliardi di euro per le imprese del Piemonte grazie a "Il tuo futuro è la nostra impresa", il nuovo programma del gruppo bancario che a livello nazionale mette a disposizione 120 miliardi di euro fino al 2026 per accompagnare la progettualità di pmi e aziende di minori dimensioni, sistema vitale dell'imprenditoria italiana e delle filiere sui territori. Il piano prevede una serie di interventi che si inseriscono tra le azioni del gruppo a sostegno della realizzazione degli obiettivi fissati nel Pnrr, per i quali sono stati stanziati complessivamente oltre 410 miliardi di euro, come annunciato dal ceo Carlo Messina. Focus su Transizione 5.0 ed energia, crescita sui mercati esteri, sviluppo digitale e cybersecurity. Il programma è stato presentato oggi agli imprenditori torinesi in un evento che ha coinvolto l'associazione delle piccole e medie Imprese alla presenza di Brigitte Sardo, vicepresidente di Api Torino. Nell'incontro presso la sede di Api in via Pianezza, associazione e banca hanno condiviso l'importanza di favorire nuovi investimenti per la competitività del territorio, accelerando la dinamica di buone performance del sistema produttivo e assicurando l'immediata attivazione di strategie sostenibili e di lungo periodo.