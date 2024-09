La lista Crescere Insieme diventa Cuneo Civica

Cambia nome e simbolo il gruppo Crescere Insieme, una delle quattro liste che sostengono la maggioranza della sindaca di Cuneo Patrizia Manassero. Il nuovo nome è Cuneo Civica e fa da preludio alla formazione della Federazione Civica e Solidale insieme a un'altra forza del centrosinistra cittadino, Cuneo Solidale Democratica: il nuovo soggetto unitario verrà lanciato ad ottobre. Oggi intanto si è tenuta la presentazione di Cuneo Civica con il coordinatore Marco Bertone, i due assessori e i tre consiglieri comunali della lista, nata nel 2012 su ispirazione tra gli altri di Giandomenico Genta e Giovanni Quaglia. Presenti gli alleati del Pd e di Cuneo Solidale Democratica, insieme a vari esponenti della politica cuneese. La sindaca Manassero ha inviato un saluto: "Guardo con fiducia all'apporto che in futuro continuerete a dare in una maggioranza che non potrà che essere più determinata e coesa".