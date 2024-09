Cirio, servono incentivi per insegnanti che vengono in montagna

"Mi auguro che presto ci verrà data la possibilità di intervenire anche sugli insegnanti che decidono di venire a fare gli insegnanti in montagna. Non è una rivendicazione di autonomia questa, è una rivendicazione di buon senso". Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, questa mattina in visita, per l'inizio delle lezioni, a una scuola primaria di Mattie, un comune in Val di Susa, nel Torinese. "L'insegnante che decide di venire a Giaglione sicuramente dovrà sopportare una serie di disagi che il suo collega che insegna a Torino non ha. Potremmo intervenire come Regione per dare un incentivo, per dare un sostegno economico maggiore a fronte dei maggiori costi. Oggi è vietato farlo, ma questa è una cosa di buon senso, che non ha bandiere ideologiche, ma che ci permetterebbe di valorizzare quelli che consentono che le nostre scuole vengano tenute aperte", ha concluso.