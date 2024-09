Torino in Cina per promuovere il turismo sostenibile

C'è anche la Città di Torino fra i 500 ospiti da oltre 40 paesi, al World Conference on Tourism Cooperation & Development di Pechino, dove l'assessore comunale al Turismo, Domenico Carretta, prenderà parte, domani, alla tavola rotonda 'Potenziare il turismo transfrontaliero per favorire l'apprendimento reciproco tra le civiltà'. Un appuntamento nel quale il capoluogo piemontese intende presentarsi "come esempio di destinazione che non solo offre ricchezze culturali e artistiche ma che si impegna a gestire i flussi turistici in modo sostenibile e responsabile, preservando e valorizzando il patrimonio locale". "La partecipazione a questa importante conferenza è un'occasione preziosa per riflettere sullo sviluppo sostenibile del turismo - sottolinea Carretta - e una grande opportunità per promuovere la nostra città come destinazione turistica di eccellenza, capace di attrarre nuovi flussi turistici, in particolare dalla Cina. Porteremo le nostre esperienze e sarà arricchente lo scambio con le altre città che condividono con noi l'obiettivo di promuovere un turismo inclusivo e responsabile, che non è solo un'opportunità economica ma anche un mezzo per costruire relazioni, condividere idee e promuovere la comprensione tra popoli".