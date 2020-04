Coronavirus: assessore Piemonte, dati contagi sono in calo

Non è legato alla diffusione del coronavirus, ma ai risultati dei tamponi (anche vecchi) che i laboratori riescono a trasmettere i numeri dei nuovi contagi, e delle vittime, registrati negli ultimi giorni in Piemonte per l'emergenza coronavirus. Lo ha spiegato l'assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi, nel corso della video conferenza per illustrare i contenuti del disegno di legge “Riparti Piemonte”. Il Seremi, il servizio regionale di controllo e vigilanza per le malattie infettive, parla di nuovi casi "per inizio sintomi" sotto le 50 persone dal 18 aprile, dopo il picco di 226 persone registrato il 10 aprile. Lo stesso vale per i decessi, una ventina per giornata, mai comunque sopra i 60 come invece registrato dall’Unità di crisi. "Il calo dei contagi, insomma, è in corso", sostiene l'assessore Icardi, che indica nel 60% circa i nuovi positivi riscontrati nelle residenze per anziani.